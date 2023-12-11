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Вместе мы можем изменить ситуацию

  • Елена Левченко
  • 11.12.2023, 14:20
  • 2,592
Вместе мы можем изменить ситуацию
Елена Левченко

Давайте отстаивать справедливость, равенство и достоинство.

10 декабря было провозглашено международным Днем прав человека. Но в 2023 году в мире все еще остается множество стран, которые не отмечают этот день, стран, в которых это просто запрещено, а в других странах это считается привилегией.

Такие страны, как моя Беларусь, где прав человека не существует, а такие простые вещи, как свобода мнений и их выражение, полностью уничтожены и отняты у людей. Людей сажают в тюрьму только за то, что они воспользовались своим правом выражать мнение, за то, что придерживаются другого мнения, за то, что поставили лайк или сделали репост фотографии в Instagram.

На сегодняшний день «официально» (но их число гораздо больше) в Беларуси более 1500 политзаключенных. Они за решеткой не потому, что совершили какое-то преступление, а потому что выражали свое мнение. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Выражайте свое мнение! Это одно из основополагающих прав человека, каждого в мире! Эти люди не просто сидят в тюрьме, их постоянно подвергают пыткам. Вы спросили меня, откуда я знаю? Я сама через это прошла.

Итак, давайте сегодня задумаемся над основополагающими правами, которые объединяют всех нас. Продолжайте пользоваться своим правом на выражение мнения и защищать других, независимо от того, кажется ли вам, что ваш голос не имеет значения, или вы чувствуете, что не можете изменить ситуацию. Я здесь, чтобы сказать вам: Да, вы можете! Свобода выражения мнения – это одна из самых мощных вещей, которые есть у каждого из нас!

Давайте отстаивать равенство, достоинство и справедливость каждого человека. Мы можем думать, что нас это не касается, поверьте мне, это всего лишь вопрос времени. Давайте отстаивать справедливость, равенство и достоинство для каждого! Вместе мы можем изменить ситуацию. Вместе мы можем создать мир, в котором каждый сможет пользоваться своими правами.

Елена Левченко, Instagram

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