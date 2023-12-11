Самый короткий визит Лукашенко 3 11.12.2023, 14:39

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Можно ставить точку в разговоре о реальных перспективах всего африканского турне.

Визит в Кению войдет в историю как самый короткий визит Лукашенко, который продлился всего лишь несколько часов. В программе остались протокольная встреча и ужин. Может себе позволить слетать в Кению на ужин из Гвинеи, чтобы срочно вернуться в более комфортные Эмираты, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Вероятно, виной всему стало то, что в одной из очередных самых «перспективных стран Африки» далеко не первый раз за год пропадает электричество. Блэкаут национального масштаба, который стал непреодолимым препятствием для синепалого. Без кондиционеров климат его добьет – и так с трапа самолета было спуститься трудно.

Африканское турне не добавило ни здоровья, ни настроения. За отсутствие электричества в Кении еще предстоит разбор полетов с организаторами визита. Достанется сладкой африканской парочке Александру Зингману и Виктору Шейману.

Можно ставить точку в разговоре о реальных перспективах всего африканского турне, равно как и оценке надежности «европейского» партнера. Лукашенко не колонизатор, это правда. Они — постколонизаторы, точнее — просто хапуги, которым главное сорвать предоплату за свой неликвид сомнительного происхождения и такого же качества.

Остается привести себя в относительный порядок в Эмиратах и возвращаться в пока еще Беларусь.

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