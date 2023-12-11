Крупнейшая криптобиржа мира отказалась от российского рубля 11.12.2023, 14:47

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Операции станут недоступны с 31 января.

Криптобиржа Binance прекратит поддерживать российский рубль при операциях P2P.

Как говорится в сообщении Binance, это коснется таких торговых пар рубля как USDT (Тетер), BTC (Биткоин), First Digital USD, Binance Coin, ETH (Эфир), Binance USD, а также пары рубль — рубль.

Отмечается, что операции станут недоступны с 31 января 2024 года. Таким образом с этого момента нельзя будет совершать сделки между пользователями.

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