закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Крупнейшая криптобиржа мира отказалась от российского рубля

  • 11.12.2023, 14:47
  • 1,996
Крупнейшая криптобиржа мира отказалась от российского рубля

Операции станут недоступны с 31 января.

Криптобиржа Binance прекратит поддерживать российский рубль при операциях P2P.

Как говорится в сообщении Binance, это коснется таких торговых пар рубля как USDT (Тетер), BTC (Биткоин), First Digital USD, Binance Coin, ETH (Эфир), Binance USD, а также пары рубль — рубль.

Отмечается, что операции станут недоступны с 31 января 2024 года. Таким образом с этого момента нельзя будет совершать сделки между пользователями. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд