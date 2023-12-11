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В Барановичах семь месяцев не работал аппарат МРТ

  • 11.12.2023, 15:21
В Барановичах семь месяцев не работал аппарат МРТ

Это не первый подобный случай в Беларуси.

В Барановичской городской больнице №1 после ремонта заработал аппарат МРТ. Он вышел из строя еще в начале мая.

«Сейчас он восстановлен и, по информации заместителя главного врача по технике центральной поликлиники Василия Гаркавого, медики начали принимать пациентов для обследования на МРТ», – отмечает издание.

Это не первый подобный случай в Беларуси, пишет «Белсат». Например, в начале года после пятимесячного простоя начали чинить аппарат МРТ в больнице Молодечно. Тогда представитель «Медтехноцентра» рассказал, что в Беларуси проблема с комплектующими для таких аппаратов компании Siemens.

В декабре в Ляховичском районе заработал компьютерный томограф, который сломался в сентябре. В Ляховичской ЦРБ также жалуются на проблемы с деталями из-за санкций.

Однако дело не только в санкциях. Например, еще в 2017 году в Бобруйске жаловались, что регулярно выходит из строя единственный в городе аппарат МРТ.

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