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Сербия приготовила Путину неприятный «сюрприз»

  • 11.12.2023, 15:22
Сербия приготовила Путину неприятный «сюрприз»

Белград готов закупать азербайджанский газ вместо российского.

Сербия и Болгария завершили строительство газопровода мощностью 1,8 млрд кубометров в год. Такой объем прокачки способен удовлетворить спрос Сербии на 60%, пишет The Moscow Times.

В результате страна, практически полностью зависящая от поставок из России, сможет закупать газ, идущий по трубопроводу из Азербайджана, или на греческом СПГ-терминале в Александруполисе.

«С этим интерконнектором мы обеспечиваем себе альтернативное предложение газа — помимо российского», — заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович.

Быстро избавиться от российского газа, правда, не получится, так как в 2022 г. Белград подписал новое долгосрочное соглашение с Россией. В ноябре этого года Сербия договорилась с Азербайджаном о закупках 400 млн кубометров в год, начиная с 2024 г.

На церемонии открытия трубопровода в сербском Нише присутствовали сербский президент Александр Вучич, болгарский Румен Радев и азербайджанский Ильхам Алиев. Азербайджан сможет достичь цели по удвоению поставок в Европу к 2027 г., заявил Алиев. В прошлом году, когда страны ЕС искали альтернативы российскому газу в разгар энергетического кризиса, Баку согласился в течение пяти лет довести объем прокачки до 20 млрд кубометров.

Азербайджан начал продавать газ в Европу лишь в 2020 г. На следующий год объем экспорта составил 8 млрд кубометров. В 2023 г. он достигнет 12 млрд; это говорит о том, что страна «уверенно движется к цели», сказал Алиев.

Азербайджанский газ, пусть и неполностью, заменяет Европе российский. До войны в Украине, в 2021 г., «Газпром» обеспечил 40% европейского импорта, или немногим более 150 млрд кубометров. Теперь доля России, включая увеличившиеся поставки СПГ, сократилась до 12%, по данным Евростата. То есть Россия поставляет в ЕС менее 50 млрд кубометров.

Трубопровод между Сербией и Болгарией также даст последней доступ к газу из Западной Европы и Адриатического моря. ЕС поддержал проект грантами на сумму 49,6 млн евро и кредитами на 25 млн евро.

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