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Как Лукашенко замешан в пропаже яиц в РФ

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  • Илья Вайцман
  • 11.12.2023, 15:39
  • 4,660
Как Лукашенко замешан в пропаже яиц в РФ

Следите за руками.

• Вызванное войной падение курса российского рубля вызывает подорожание (в рублях) кормов и рост себестоимости производства курятины в РФ.

• Лукашенко ограничивает экспорт мяса птицы в РФ из-за дефицита на внутреннем рынке РБ (причины дефицита у него те же самые, в общем-то).

• Цены на куриное мясо в России, разумеется, взлетают ракетой.

• Путин, «в заботе о народе» (нет), отдает приказ любой ценой ликвидировать дефицит.

• Птицефабрики, куда деваться, начинают резать кур, выдавая мясо на рынок.

• Нет кур-несушек, пущенных по приказу бункерфюрера на мясо — нет яиц...

• Цены на куриное яйцо в России, разумеется, взлетают ракетой.

• ...продолжение следует.

Ну а как вы хотели? Я не знаю, что было раньше, курица или яйцо (знаю, но это другая тема), но сегодня без кур яйца умеют делать только китайцы, но это так себе решение. И — нет, я не уверен, что закупки куриных яиц в Турции помогут всерьез и надолго. Потому что восстановление поголовья несушек дело не одного месяца. Года полтора потребуется, как минимум.

И это я еще не учитываю никуда не девшиеся факторы постоянного подорожания (в рублях) кормов, электроэнергии и всего остального, оказывающего влияние на себестоимость производства что курятины, что яиц.

Война, понимаете ли. Нигде и никому не удавалось воевать и не платить за это.

Илья Вайцман, «Фейсбук»

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