Ликвидация предателя Кивы: в СБУ сделали официальное заявление 11.12.2023, 16:07

Ильи Кивы

В украинской спецслужбе подчеркнули, что смерть - это единственная перспектива, которую можно предложить оккупантам и их пособникам.

В Службе безопасности Украины (СБУ) официально (прокомментировали https://t.me/SBUkr/10618) причастность к ликвидации преступника и предателя Ильи Кивы. В обнародованном комментарии отмечается, что СБУ проводит очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины.

- Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам. Также Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова, - отмечают в спецслудбе Украины.

В СБУ добавили, что все детали спецопераций СБУ общество узнает после победы Украины.

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