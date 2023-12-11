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Найдена самая дешевая однокомнатная квартира в Минске

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  • 11.12.2023, 16:26
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Найдена самая дешевая однокомнатная квартира в Минске

Она находится на улице Кабушкина.

На этой неделе самой дешевой квартирой в Минске, найденной «Онлайнером», стала однушка на улице Кабушкина: владельцы готовы расстаться с ней за $39 900 в эквиваленте. К слову, предыдущий вариант, обнаруженный журналистами в Дубравинском переулке, стоил на $900 дороже.

Найти квартиру можно на последнем этаже панельки 1972 года на улице Кабушкина. В 2016 году в доме был сделан капремонт — заменены все коммуникации.

К квартире прилагается подвальное помещение. Сам ее размер небольшой — 22 «квадрата». Выглядит она довольно неплохо, видно, что хозяева успели вложить в нее энную сумму. В жилой комнате, помимо спального места и телевизора, есть небольшая рабочая зона. Кухня довольно компактная, всего 4,5 кв. м. Санузел совмещенный.

Стоимость однушки — $39 900 в эквиваленте.

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