ЕС ввел санкции против производителей иранских беспилотников за помощь РФ в войне 11.12.2023, 16:58

Активы компаний заморожены.

Европейский союз ввел санкции в отношении шести физических и пять юридических лиц в рамках ограничительных мер в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины. Об этом сообщает пресс-службу Совета ЕС.

Так, санкции были введены против лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, используемых Россией против Украины.

В санкционный список попали:

- компания Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, заместитель генерального директора и главный ученый;

- компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;

- компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;

- компания Sarmad Electronic Sepahan Company, предлагающая услуги аэрокосмического инжиниринга

- компании, помогающие Силам Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

В отношении этих компаний будет введена мера по замораживанию активов и запрет на въезд в страны ЕС. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.

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