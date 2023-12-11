Крупная сеть строймагазинов незаконно хранила десятки тысяч копий паспортов белорусов 3 11.12.2023, 17:15

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Сейчас копии удалены.

ООО «Астомстрой» (сеть строительных магазинов Mile) занималось незаконной обработкой личных данных покупателей — речь идет о десятках тысяч отсканированных копий паспортов и других документов. После проверки компанию обязали удалить сканы, сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.

Проверка обнаружила, что в ООО «Астомстрой» хранились отсканированные копии документов клиентов — паспортов, свидетельств о госрегистрации права на объект недвижимости, актов приема-передачи жилого помещения частного жилищного фонда.

В компании заявили, что все эти сканы нужны были для подключения клиентов к дисконтной программе и программе лояльности сети строймагазинов Mile.

Однако контролирующий орган счел, что в данной ситуации необходимость предоставления копий документов не предусмотрена законодательством, а объем обрабатываемых сведений является избыточным. Кроме того, тут усматривается нарушение закона о защите персональных данных.

По требованию центра компания удалила более 33 тысяч копий документов и прекратила незаконную обработку персональных данных.

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