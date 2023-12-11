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Олимпийская чемпионка из РФ внезапно «прозрела»

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  • 11.12.2023, 17:53
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Олимпийская чемпионка из РФ внезапно «прозрела»
Ирина Роднина

И наехала на рупоров кремлевской пропаганды.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала рупоров кремлевской пропаганды, которые рассказывают о величии российского спорта. Депутатка Государственной думы, которую ранее требовали выслать в США, назвала невозможной реальную оценку уровня атлетов из РФ.

Как пишет obozrevatel.com, об этом Роднина заявила в комментарии росСМИ. Бывшая фигуристка, которая выигрывала Игры в Саппоро-72, Инсбруке-76 и Лейк-Плэсиде-80, подчеркнула, что в условиях изоляции сравнивать российских спортсменов с соперниками из-за рубежа некорректно.

«Как мы можем сейчас оценить наш уровень развития в спорте? Никак! У нас транслируют международные соревнования? Нет, ну вот и все. Мы сможем узнать наш уровень только после возвращения на международные турниры. Зачем лукавить и говорить, что мы лучше всех во всем? Мы не знаем, что мы сейчас можем, а что нет. Я не слежу за всеми видами спорта, но даже те виды, которые мне интересны, я не могу оценить без международных показателей. Какой смысл говорить об успехе, если самого дела еще не было», – сказала Роднина.

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