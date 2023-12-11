Семья из Лоевского района украсила двор к Новому году и покорила TikTok 1 11.12.2023, 18:08

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Выглядит впечатляюще.

Минимум два года подряд семья из Лоевского района так украшает свой дом к Новому году, что мимо не пройти. Зимними вечерами в их дворе и рядом с ним загораются сотни маленьких лампочек. Выглядит это впечатляюще. На днях они засняли свою праздничную сказку и показали ее в TikTok. Пользователи в восторге, пишет zerkalo.io.

В комментариях автор видео написала, что снято оно в деревне Бывальки Лоевского района. На кадрах двор и территория рядом с ним. Ближе к вечеру, когда на улице темнеет, это место утопает в свете огоньков. Мерцает дом, забор, а еще олени, снеговики, волшебный гном и, конечно же, елки. Есть здесь и символ предстоящего года — зеленый дракон. Меньше чем за сутки у ролик набрал более 20 тысяч просмотров и около сотни комментариев.

«Респект», «Какая красота», «Настоящая сказка», — засыпают хозяев комплиментами пользователи и благодарят за новогоднее настроение.

Оказалось, что в прошлом году эта же семья отнеслась к украшению дома и двора также творчески. И тоже засняла все на видео. Правда, тогда оно почему-то не оказалось таким популярным.

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