Семья из Лоевского района украсила двор к Новому году и покорила TikTok

Семья из Лоевского района украсила двор к Новому году и покорила TikTok1
- 11.12.2023, 18:08
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Выглядит впечатляюще.
Минимум два года подряд семья из Лоевского района так украшает свой дом к Новому году, что мимо не пройти. Зимними вечерами в их дворе и рядом с ним загораются сотни маленьких лампочек. Выглядит это впечатляюще. На днях они засняли свою праздничную сказку и показали ее в TikTok. Пользователи в восторге, пишет zerkalo.io.
В комментариях автор видео написала, что снято оно в деревне Бывальки Лоевского района. На кадрах двор и территория рядом с ним. Ближе к вечеру, когда на улице темнеет, это место утопает в свете огоньков. Мерцает дом, забор, а еще олени, снеговики, волшебный гном и, конечно же, елки. Есть здесь и символ предстоящего года — зеленый дракон. Меньше чем за сутки у ролик набрал более 20 тысяч просмотров и около сотни комментариев.
«Респект», «Какая красота», «Настоящая сказка», — засыпают хозяев комплиментами пользователи и благодарят за новогоднее настроение.
@pozznyak И снова сказка😻🥰✨️ #волшебство #новыйгод #гирлянда #дом #2024 #зима #рек #рекомендации ♬ оригинальный звук - TANANAI
Оказалось, что в прошлом году эта же семья отнеслась к украшению дома и двора также творчески. И тоже засняла все на видео. Правда, тогда оно почему-то не оказалось таким популярным.
@pozznyak Из реальности в сказку🥰😍❄️🎄🎁 #новыйгод2023#красивыйдом#сказка#гирлянда#мамулиныидеи#золотыеруки#родиьелипостарались#новогоднеечудо✨🎄 #рекрекомендации #рекрекомендации ♬ оригинальный звук - TANANAI