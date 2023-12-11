Bloomberg: Аргентина примет саммит с лидерами Латинской Америки по Украине 11.12.2023, 18:34

Зеленский стремится заручиться поддержкой «Глобального Юга».

Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года, поскольку президент Украины Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой так называемого Глобального Юга в войне с Россией.

Зеленский обсудил саммит с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем в воскресенье в Буэнос-Айресе, сообщил в телефонном интервью заместитель главы администрации украинского лидера по иностранным делам Игорь Жовква, пишет Bloomberg (перевод - «Униан»).

- У нас был содержательный разговор. Мы обсуждали множество вещей, от формулы мира в Украине до двустороннего сотрудничества, - сказал Жовква.

Он отметил, что поездка на полдня в Аргентину была очень продуктивной.

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