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Германия удвоит военную помощь Украине в 2024-ом году

  • 11.12.2023, 18:46
Германия удвоит военную помощь Украине в 2024-ом году

Названа сумма.

Государственный министр по европейским делам Германии Анна Люрманн подтвердила, что ее страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Предусмотренная на поддержку Киева сумма составляет 8 млрд евро.

- Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины в следующем году с 4 миллиардов до 8 миллиардов, – заявила Люрманн перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Чиновница также добавила, что текущая неделя является решающей для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров о вступлении. Она заверила в четкой позиции Германии относительно евроинтеграции Украины.

По словам Анны Люрманн, 26 членов Евросоюза очень сплочены в том, что хотят начала переговоров.

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