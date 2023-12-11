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Российский ПТРК «несанкционированно» выпустил ракету после попадания из украинского дрона

  • 11.12.2023, 19:26
Российский ПТРК «несанкционированно» выпустил ракету после попадания из украинского дрона

Видеофакт.

Операторы украинских дронов батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили позицию вражеского противотанкового расчета вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на филигранное попадание боеприпаса в блиндаж, находившимся в нем оккупантам удалось выжить. Беспилотник снял, как захватчики выскакивают из горящего тайника и убегают. Однако сам ПТРК уничтожить удалось. Судя по всему, он был заряжен — после попадания ракета детонирует и вылетает из установки.

«Авдеевское направление. Уничтожили вражеский ПТРК, выгнали расчет (жаль, что не навсегда). А также отминусовали РЭБ, теперь им будет совсем несладко», - пишут бойцы в комментарии к видеозаписи фрагмента своей боевой работы.

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