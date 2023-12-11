Венесуэла накаляет обстановку, а в посольство Беларуси невозможно дозвониться 4 11.12.2023, 19:37

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Что происходит.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии региона Эссекибо соседней страны Гайаны. Кажется, вероятность войны в Южной Америке становится все выше. Журналист «Зеркала» несколько дней пытался дозвониться до посольства Беларуси с вопросом, что делать, если начнется конфликт. Но телефоны уже несколько дней молчат.

В период с 7 по 11 декабря мы сделали больше 15 звонков на все номера, указанные на сайте белорусского посольства (в том числе на номер консульской помощи в экстремальных ситуациях). Никто так и не поднял трубку.

Между тем, в МИД заверяют, что посольство Беларуси в Венесуэле продолжает работу. Так, 9 декабря журналист «Зеркала» позвонил на прямую линию МИД с вопросом, что делать в случае начала вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной. Представитель министерства заявил, что в посольстве в Каракасе работает всего пара человек, и (если там по-прежнему не будут поднимать телефон) предложил обратиться в главное консульское управление МИД. В свою очередь, дежурный консульского управления посоветовал продолжать попытки дозвониться в посольство.

— Оно функционирует в Каракасе. Все пока в порядке там, — сказал он.

Посольство Беларуси в Венесуэле работает с 2007 года. В 2020 году послом в страну назначен Андрей Молчан. Ранее он возглавлял дипломатическое представительство Беларуси в ЮАР, Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии. С 2008 по 2011 годы был замначальника управления внешней политики администрации Лукашенко.

3 декабря в Венесуэле прошел «референдум». Согласно официально озвученным результатам, 95% проголосовавших одобрили аннексию большей части соседней Гайаны и включение ее в состав Венесуэлы на правах нового штата.

В ответ власти Гайаны привели вооруженные силы страны в состояние полной боеготовности. Президент Ирфаан Али провел переговоры с генсеком ООН и попросил Совет Безопасности рассмотреть вопрос о вмешательстве в этот конфликт.

Гайана-Эссекибо вот уже более двух веков остается причиной территориальных споров. Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эссекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

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