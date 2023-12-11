Какие товары и услуги подорожали в ноябре 1 11.12.2023, 19:49

Обзор изменений потребительских цен.

В ноябре годовая инфляция составила 5,4%. Месяцем ранее эта цифра была на уровне 3,7%. Продукты и некоторые услуги в прошлом месяце стали дороже — цены выросли в среднем на 0,7%, сообщает Белстат.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,1%, непродовольственные — на 0,4%, а платные услуги подорожали на 0,2%. Больше всего подорожали овощи — сразу на 21,4%. А вот подешеветь решили туристические услуги — на 12,1%. Такое изменение цены носит сезонный характер.

Больше всего в ноябре в годовом выражении подорожали услуги — на 8,2%. Продовольственные товары стали дороже на 6,1%, непродовольственные — увеличились на 2,4%.

За 11 месяцев этого года цены выросли на 4,9%.

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