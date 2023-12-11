Расчет ПТРК «Стугна-П» уничтожил колонну российской бронетехники вблизи Марьинки на Донетчине
- 11.12.2023, 20:00
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Видеофакт.
Бойцы 79-й ОДШБ с помощью украинского ПТРК «Стугна-П» уничтожили колонну бронетехники вблизи Марьинки Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.
«Расчет противотанкового комплекса «Стугна-П» как в тире сжигает колонну российской бронетехники в районе Марьинки Донецкой области. Работает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада», - отмечается в комментарии к видео.