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Лидчанка не получила польскую визу и пожаловалась на визовый центр в суд

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  • 11.12.2023, 20:06
  • 3,092
Лидчанка не получила польскую визу и пожаловалась на визовый центр в суд

Вот какое решение он вынес.

Жительница Лиды обратилась в городской визовый центр, где ей помогли с оформлением документов на национальную визу Польши. Но визу она не получила, поэтому попросила посредников вернуть деньги. В визовом центре ей отказали — и она пошла в суд, но проиграла, пишет Hrodna.life со ссылкой на решение суда.

Лидчанке в визовом центре оформили документы для подачи на национальную визу в консульстве Польши. За заполнение визовой анкеты, сервисный сбор, курьерскую доставку и СМС-оповещение она заплатила 78,61 рубля.

Но в выдаче польской визы лидчанке отказали из-за необоснования цели или условий пребывания. Она посчитала, что виноват визовый центр: якобы ей некачественно оформили документы. Она обратилась в центр с претензией о возврате денег, но там их возвращать отказались. Тогда лидчанка пошла в суд.

Дело о возмещении убытков и взыскании денежной компенсации морального вреда рассматривал суд Октябрьского района Гродно. Там решили иск не удовлетворять, поскольку потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, если их причиной была недостаточно хорошо выполненная работа. А факт недостатки в работе визового центра подтверждены не были — есть лишь утверждение истицы.

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