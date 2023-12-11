Медведев заявил о планах снова переписать Конституцию РФ 4 11.12.2023, 20:14

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Дмитрий Медведев

Последний раз Конституцию РФ переписывали в 2020 году.

В России будет происходить «донастройка» Конституции, заявил в понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Новая конституционная реформа, по словам Медведева, не потребует полного изменения основного закона, заверил Медведев на встрече со школьниками в преддверии Дня Конституции.

Однако не исключены «точечные изменения», предупредил замглавы на встрече со школьниками в преддверии Дня Конституции. Медведев не уточнил, какие правки планируют, но подчеркнул, что конституцию регулярно меняют «недружественные» страны, в том числе США. «Это такая фундаментальная история с поправками. И мы к этому приблизительно так же сейчас относимся», — пояснил он.

По словам Медведева, можно было бы постоянно с учетом изменения жизни менять и Конституцию. «Но вот делать это нужно максимально аккуратно», — цитирует РБК замглавы Совбеза.

Последняя конституционная реформа, которую власти от лица спикера Госдумы Вячеслава Володина также анонсировали как «точечные изменения», состоялась в России в 2020 году. Тогда были «обнулены» сроки президента Владимира Путина, который в результате внесенных в Конституцию поправок сможет оставаться у власти до 2036 года — дольше, чем любой из правителей России со времен императрицы Екатерины II.

Также в Конституции был закреплен приоритет российского права над международным, введено положение о новом органе госвласти — Госсовете, сокращены полномочия премьер-министра в пользу президента, который также получил право с помощью Совета Федерации снимать с должностей судей, в том числе председателя констуционного суда.

Для бывших президентов РФ была установлена возможность становиться «пожизненными сенаторами». Кроме того, в Конституции было закреплено понятие брака как «союза мужчины и женщины» и государственная политика по «сохранения традиционных семейных ценностей».

Всего за время правления Путина власти трижды меняли Конституцию. В 2008 году срок полномочий президента был увеличен с четырех до шести лет, а Государственной думы — с четырех до пяти лет. Также было введена норма, обязывающая правительство России ежегодно отчитываться в Госдуме.

В 2014 году в Конституцию были внесены поправки, в результате которых был ликвидирован Высший арбитражный суд, а его полномочия перешли к Верховному суду. Тогда же президент РФ получил право своим указом напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации.

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