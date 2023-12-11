Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра 11.12.2023, 21:04

Ситуация на фронте 11 декабря.

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили вражеский пункт управления.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 73 боевых столкновения.

Враг нанес 10 ракетных и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Зноб-Новгородское, Поповка, Порохонь Сумской области; Охримовка, Волчанск, Бударки, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении, Силы обороны отбили 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 13 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Марково, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские защитники отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции украинских защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить российским захватчикам огневое поражение.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.

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