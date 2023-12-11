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В Минске выпало снега на уровне 285% от нормы

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  • 11.12.2023, 21:07
В Минске выпало снега на уровне 285% от нормы

С началом зимы в четыре раза увеличился спрос на специалистов по уборке снега.

С конца ноября из белорусской столицы вывезли более 500 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

В последней декаде ноября и начале декабря в Минске выпало снега на уровне 285% от нормы, поясняет начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.

Утилизировать снег помогают около 40 тыс. человек, задействовано более 8 тыс. единиц техники.

Кроме того, городские власти боролись и с гололедом на столичных улицах. Для этого использовано более 58 тыс. тонн реагентов. Также по городу установлено около 8,5 тыс. ящиков для хранения песчано-соляной смеси.

С началом зимы в четыре раза увеличился спрос на специалистов по уборке снега. Только в ноябре на площадке для поиска работы было опубликовано около 130 вакансий, связанных с этим делом.

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