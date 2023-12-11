Директором завода «Полимир» назначили инженера, которого пропаганда считает «нобелевским лауреатом»2
- 11.12.2023, 21:15
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Белорусы не слышали о таком «лауреате».
9 декабря в должность заместителя генерального директора ОАО «Нафтан «по химическому производству — директора завода «Полимир» вступил Виталий Руткевич, который до этого 4 года работал главным инженером предприятия. Интересно, что при сообщении о его новом назначении государственные источники подчеркивают, что он «нобелевский лауреат в составе организации», пишет «Наша Нiва».
Объясняется такая формулировка тем, что в 2013 году Нобелевскую премию мира получила Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Виталий Руткевич с июня 1998 года по октябрь 2008-го по направлению МИД Республики Беларусь представлял Беларусь в этой организации.
Перенос почетного звания, данного организации, на любого человека, который какое-то время имел к ней отношение — удивительное ноу-хау государственных пропагандистов.
При этом люди, которые действительно удостоены Нобелевской премии — Светлана Алексиевич в 2015-м и Алесь Беляцкий в 2022-м — для тех же пропагандистов не только не герои, но и враги.