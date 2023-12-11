Дрожащий Штирлиц 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.12.2023, 21:37

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Сергей Нарышкин

Глава службы внешней разведки РФ снова зажег.

Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, «дрожащий Штирлиц», как его называют после исторического заседания Совбеза, давно не удивляет своими странными заявлениями.

Это прямо не директор разведки, а пропагандист. Сегодня он снова зажег: «В Cлужбу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского».

В качестве шутки можно было бы спросить Нарышкина, не поступают ли в СВР данные из Пекина о том, что там обсуждается необходимость замены Путина? Или из Индии, что такая замена возможна, потому что в Дели считают нынешних кремлевских правителей марионетками Китая.

Но главное здесь в другом – трансляции Нарышкиным мифа, что президента в Украине едва ли не назначают в «ведущих странах Запада», а не украинский народ их выбирает. Несмотря на то, что президенты в Украине менялись много раз, и борьба на выборах обычно идёт серьёзная.

Интересно, между прочим, узнать у Нарышкина: по его мнению, Януковича тоже в «ведущих странах Запада» назначали?

Так ничему и не научились. До сих пор считают демократию мифом, фантомом, украинский народ ничем, а Украину недогосударством. Хотя уже и с сопротивлением столкнулись, второй год боевых действий заканчивается. Можно было бы отрезветь. Но некоторые (как известный персонаж в кожаном пальто) «поехали» в противоположную сторону.

Вероятно, Нарышкин, Патрушев и другие, созданную в нашей стране систему проецируют на другие государства. Мол, мы здесь вон уже четверть века сидим, и где этот народ? Это не политический субъект, мы им манипулируем, как хотим. Но и здесь им стоило бы быть осторожнее. Имея в виду опыт 1917-го и 1991-го годов. Когда их «спецслужбы», откуда все они родом, рассеялись в воздухе перед народом, словно дым.

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