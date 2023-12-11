Военный из Витебска попросил суд снизить алименты, а бывшая потребовала повысить 3 11.12.2023, 22:16

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Иллюстративное фото

Кто выиграл?

Житель Витебска обратился в суд, чтобы уменьшить размер алиментов, которые он должен платить на старшую дочь, так как у мужчины уже есть трое детей в новой семье и денег на них не хватает. Но столкнулся с ответным иском со стороны матери ребенка, которая потребовала взыскать с него сумму еще больше, так как их дочь имеет проблемы со здоровьем и нуждается в лечении. Кто и почему выиграл в этом споре, «Зеркало» узнало из опубликованного решения суда.

Борис (имя вымышлено) служит в одной из войсковых частей. Когда-то у него родилась дочь — с ее матерью Светланой они не были в браке, а его отцовство устанавливали через суд. После чего женщина и взыскала с него алименты в размере 25% от зарплаты — точнее, денежного довольствия — или не менее 50% бюджета прожиточного минимума. Именно столько по закону положено платить на одного ребенка.

Позже мужчина женился на другой женщине, у него появилось еще трое детей, жена находится в декретном отпуске. И ситуация сложилась так, что на новых детей у Бориса остается меньше денег, чем на первого ребенка: средний размер алиментов на старшую дочь в 2022 году вышел 555 рублей, а на каждого из детей в браке оставалось только по 333 рубля.

Борис попросил уменьшить для него алименты в два раза — до 12,5% дохода, или 25% бюджета прожиточного минимума.

Не меньше, а больше

Мать девочки, Светлана, подала встречный иск, в котором заявила, что их общая дочь имеет проблемы со здоровьем, после перенесенного заболевания легких нуждается в лечении, дополнительном питании и реабилитации, в том числе в санатории. Женщина потребовала не только не уменьшать нынешний размер алиментов, но и обязать бывшего платить ежемесячно еще 10 базовых величин (370 рублей) сверху — для лечения и реабилитации дочки, вплоть до ее 18-летия.

В суде Светлана пыталась обосновать требование тем, что денег в семье бывшего хватает: у них, как у многодетных, много льгот, они купили автомобиль, им помогают деньгами родители.

Всем — поровну

Суд решил, что все это не имеет значения, а вот просьба мужчины правомерная, ведь, согласно законодательству, после взыскания алиментов другие дети плательщика не должны оказываться в худшем материальном положении, чем дети, на которых платятся алименты. А в случае Бориса выходит, что старшая дочь получает 25% его дохода, после чего на каждого из членов его нынешней семьи — а это он сам, жена и трое детей, и всех кормит он один — остается только по 15%.

Справедливый размер алиментов суд определил, разделив доход мужчины на всех его иждивенцев плюс его самого (всего шесть человек). Получилось 16,66%. Соответственно, Борису предписали платить на старшую дочь не менее 16,5% дохода, или 37,5% бюджета прожиточного минимума (это наименьший размер по закону).

Ничего «исключительного»

А вот Светлане в ее иске отказали. Дело в том, что по закону, если с родителя уже взыскали алименты, то его могут через суд обязать платить еще больше, но только в случае исключительных обстоятельств. Таковым может быть и тяжелое заболевание ребенка, требующее дорогостоящего лечения.

Как выяснилось в ходе рассмотрения иска, девочка осенью 2022 года перенесла пневмонию и потом лечилась в санатории бесплатно. Кроме того, она наблюдается у эндокринолога и невролога, ей прописали лекарство для щитовидки и витамины. Но все препараты не являются дорогостоящими, а лечение в санатории при наличии медицинских показаний предоставляется бесплатно.

То есть, посчитал суд, ничего «исключительного» и никаких крупных затрат тут нет, все эти расходы вполне способна нести Светлана в рамках своей обязанности содержать дочь (наравне с отцом), к тому же она получает на нее пособие по уходу за ребенком от 3 до 18 лет.

Пытаясь доказать, что ее затраты на дочь больше, чем алименты отца, женщина включила в расчет расходов выплаты по кредиту и рассрочке за мобильный телефон и смарт-часы для девочки, хотя их покупку никто с Борисом не согласовывал. Но даже с учетом этого в марте 2023 года (перед подачей иска) расходы матери на дочь составили 598 рублей, а алименты отца — 633 рубля.

Таким образом, суд решил, что мать не доказала необходимость дополнительных затрат ежемесячно на 10 базовых, а значит, взыскивать деньги с отца сверх алиментов оснований нет.

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