Медведев с исчерпанным лимитом Телеграм-канал «СерпомПо»

11.12.2023, 22:44

Дмитрий Медведев

Зачем «снарядному» понадобились точечные удары по Конституции?

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, наш «снарядный», сегодня объявился с заявлением о Конституции, сообщив, что «точечные изменения в Конституцию точно будут».

Что вызвало к жизни это заявление? Объявление Путина о своем участии в выборах 17 марта? Или, может, Медведев выступил «от себя» в стиле пресс-секретаря Пескова? Мы не знаем.

Да и что за изменения? Снова обнулить Путина? Легализовать двойников, установив, что власть можете передаваться только им? Это было бы новым словом – ни у кого такого не было.

Ещё Медведев сказал: «А революции нам не нужны, мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали».

Так это в прошлом веке «исчерпали», а на дворе-то уже давно век новый, здесь лимиты, похоже, есть. Кроме того, оппоненты возразят Медведеву, что правящей верхушке, разумеется, никогда революции не нужны, но они всё равно случаются. Чёрт бы их побрал. Тем более, если правят страной чудаки.

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