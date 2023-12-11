Необычный «плот» из Беларуси удивил литовских пограничников 3 11.12.2023, 22:50

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К привычной контрабанде добавили «сакральную защиту».

Литовские пограничники перехватили «плот» с белорусскими сигаретами, приплывший из Беларуси по Неману, сообщает пограничная служба Литвы.

Вечером в воскресенье пограничники заметили круглый предмет, застрявший в траве у берега возле деревни Швяндубре. Подплыв ближе, они обнаружили тракторную шину, обернутую пленкой и замаскированную песком.

Внутри оказалось 1350 пачек сигарет NZ Gold, два GPS-трекера и две сим-карты. Кроме этого, к удивлению пограничников, в колесе нашлись открытка с изображением святого Христофора и напечатанная молитва водителя на белорусском. Святой Христофор считается покровителем перевозчиков и путешественников, но, как видно, он не очень помог контрабандистам.

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