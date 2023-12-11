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Японский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта

  • 11.12.2023, 23:02
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Японский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
Сехей Отани

Это не футбол, не баскетбол и даже не американский футбол.

Японский легионер-бейсболист Сехей Отани переходит из «Лос-Анджелес Энджелс» в «Лос-Анджелес Доджерс». Он заключил рекордный 10-летний контракт на 700 миллионов долларов, сообщает сайт лиги.

«Всем поклонникам Доджерс я обещаю всегда делать то, что лучше для команды, и всегда продолжать выкладываться полностью, чтобы быть лучшей версией себя», — написал Охтани в субботу в Instagram.

«До последнего дня своей игровой карьеры я хочу продолжать стремиться вперед не только для «Доджерс», но и для всего бейсбольного мира», — добавил он.

«Это уникальный, исторический контракт для уникального, исторического игрока», — говорится в заявлении его агента Нэза Балело.

Контракт Охтани является крупнейшим в мировой спортивной истории, превысив контракт Лионеля Месси с «Барселоной» на 674 миллиона долларов в сезоне 2017/21. А также превышает контракт примерно на 679 миллионов долларов, которые заработал бы Килиан Мбаппе, если бы решил остаться в ПСЖ до 2025 года, но, по-видимому, перейдет в «Реал».

Что касается североамериканских командных видов спорта, то контракт превосходит 10-летнее продление контракта игрока в американский футбол Патрика Махомеса, перешедшего летом 2020 года в «Канзас-Сити Чифс» за 477 миллионов долларов.

В бейсболе контракт Сехея Охтани превосходит теперь уже контракт бывшего товарища по команде Майка Траута, согласившегося на 12-летнее продление контракта с «Энджелз» на 426,5 миллиона долларов в 2019 году.

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