С нового года в Беларуси изменится порядок оформления дубликата трудовой книжки 1 12.12.2023, 12:22

Что нужно знать?

В соответствии с постановлением Минтруда №47 от 30 ноября, в действующую инструкцию о порядке ведения трудовых книжек вносятся корректировки, которые вступят в силу с 1 января 2024 года, пишет myfin.by.

Согласно документу, если ранее для оформления и заполнения дубликатов трудовых книжек нанимателю необходимо было запрашивать данные о предыдущих местах работы сотрудника у его бывших работодателей, то теперь информацию еще нужно подтверждать данными с индивидуального лицевого счета в системе государственного социального страхования.

В частности, с начала следующего года для оформления дубликата трудовой книжки нанимателю нужно будет сначала запрашивать в ФСЗН информацию о всех местах работы своего сотрудника, а затем на основании полученной информации формировать запросы к его прежним работодателям.

В Минтруда заявили, что изменения дадут возможность формировать запросы ко всем предыдущим работодателям сотрудника, сведения о которых предоставит нанимателю ФСЗН посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) или через личный кабинет плательщика взносов на портале фонда.

В то же время в министерстве пояснили, что расширенные сведения о трудовой деятельности работников представляются в органы ФСЗН только с 2021 года, поэтому для получения данных за более ранний период по-прежнему придется запрашивать документы у предыдущих нанимателей.

Помимо этого, в инструкцию внесены изменения, исключающие трудовые отношения с временными (антикризисными) управляющими, уточнен порядок внесения записей в трудовую книжку работнику без соответствующей квалификации (разряда) по профессии рабочего, а также добавлен порядок внесения записи в трудовую книжку работника в случае лишения его госнаград.

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