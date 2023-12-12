закрыть
12 декабря 2023, вторник, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

С нового года в Беларуси изменится порядок оформления дубликата трудовой книжки

1
  • 12.12.2023, 12:22
С нового года в Беларуси изменится порядок оформления дубликата трудовой книжки

Что нужно знать?

В соответствии с постановлением Минтруда №47 от 30 ноября, в действующую инструкцию о порядке ведения трудовых книжек вносятся корректировки, которые вступят в силу с 1 января 2024 года, пишет myfin.by.

Согласно документу, если ранее для оформления и заполнения дубликатов трудовых книжек нанимателю необходимо было запрашивать данные о предыдущих местах работы сотрудника у его бывших работодателей, то теперь информацию еще нужно подтверждать данными с индивидуального лицевого счета в системе государственного социального страхования.

В частности, с начала следующего года для оформления дубликата трудовой книжки нанимателю нужно будет сначала запрашивать в ФСЗН информацию о всех местах работы своего сотрудника, а затем на основании полученной информации формировать запросы к его прежним работодателям.

В Минтруда заявили, что изменения дадут возможность формировать запросы ко всем предыдущим работодателям сотрудника, сведения о которых предоставит нанимателю ФСЗН посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) или через личный кабинет плательщика взносов на портале фонда.

В то же время в министерстве пояснили, что расширенные сведения о трудовой деятельности работников представляются в органы ФСЗН только с 2021 года, поэтому для получения данных за более ранний период по-прежнему придется запрашивать документы у предыдущих нанимателей.

Помимо этого, в инструкцию внесены изменения, исключающие трудовые отношения с временными (антикризисными) управляющими, уточнен порядок внесения записей в трудовую книжку работнику без соответствующей квалификации (разряда) по профессии рабочего, а также добавлен порядок внесения записи в трудовую книжку работника в случае лишения его госнаград.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд