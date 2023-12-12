Обычная кремлевская история Владимир Халип

12.12.2023, 12:56

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Как Путин Путина в президенты выдвигал.

Обычная кремлевская история. Все, как всегда, шло по плану, и вдруг – невообразимое происшествие. Если бы в георгиевском зале внезапно рухнул потолок, никто бы так не удивился, как в эту злополучную пятницу. Всякое бывает. Известное дело – строители. Что-то сделали не так. О чем-то позабыли. Что-то замели. И вот вам конечный результат и неслыханный конфуз. Судя по всему, такой ритм власти сбили надолго. И для самого выдвиженца это очень дурной знак.

А ведь все шло своим чередом. По плану, естественно. И сценарий продумывали и просчитывали известные мастера придворных трюков и всяких предвыборных фокусов Дмитрий Песков и Сергей Кириенко. И уже намечена была дата этой долгожданной церемонии. Всего неделя оставалась до того дня, когда должно было состояться телешоу – прямая линия. Это тот самый разговор правителя со страной, когда каждый может задать ему вопрос. И бывает даже так, что кому-то он ответит. А одна маленькая девочка вообще попросила у вождя щенка. И она его получила – живого и забавного. Никаких чудес. Просто народ и власть всегда едины.

Вот и на прямой линии в будущий четверг по замыслу кремлевских драматургов должен был появиться типичный представитель глубинного народа и напомнить Путину, что самое время выдвигаться в президенты. Совет федерации уже наметил дату выборов – 17 марта 2024 года. Поспешить бы надо - сколько тут дней осталось до исторического дня. Страна волнуется и ждет, когда он скажет свое слово. Тем более, итог предрешен. Победа неизбежна. Потому что всем давно известно – без Путина нет России.

Так или иначе, но замысел понятен. Простая схема. Четкая. Испытанная не однажды. Придворная команда знает свое дело. В деталях отработан беспроигрышный вариант. Остается только начать игру. Так что же его тут вдруг смутило? Почему он отверг план собственных подручных и запустил, судя по всему, свой, досрочный?..

Однако вернемся в георгиевский зал, где в эту зловещую пятницу произошло ошеломительное событие. Сначала все шло четко, скучно, чинно. Большой группе военных вручали награды. Церемония близилась к финалу. И тут случилось нечто странное и для многих непонятное. Был нарушен традиционный ритуал. Будто вышли вдруг из общего ритма какие-то скрытые механизмы.

Путин еще оставался где-то вблизи трибуны. Строгие чины из службы охраны, выстроившись в линию между ним и всеми прочими, ненавязчиво, но четко прощупывали холодным взором зал. Внезапная заминка длилась недолго. Вдруг, как по команде, военные подались к стенам. И тут какие-то люди в мундирах и штатские лица с разных сторон небольшими группками двинулись решительно к объекту строжайшей охраны. Да никак что-то началось?.. Однако никаких признаков тревоги никто не проявлял. А вождь вообще был неподвижен и даже улыбался.

Прорвавшие кордон подступили к нему вплотную. И какой-то мужик в мундире начал толкать пламенную речь про то, что он «в лице нашего народа и всего Донбасса…» А надо было всего-то сказать, что народ следующим президентом жаждет видеть все того же. Однако оратора занесло куда-то в интеграцию. Он сбивался. Махал руками. Зал замер в ожидании. Охрана напряглась. И тогда сам Путин поспешил ему на помощь: «В разное время у меня были разные мысли, но сейчас такое время, когда нужно принимать решение. – И отчеканил, будто новобранцам на плацу: - Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации».

Вот оно! Свершилось. Теперь начнет разматываться тугой клубок предвыборной кампании. Но не так представляли себе ее старт профессионалы из администрации. Зачем было затевать этот самодеятельный спектакль с имитацией народного порыва, если в конечном итоге решающая фраза просто расползлась. И претенденту будто самому пришлось проталкивать себя на новый срок. Но ему же так хотелось, чтобы его «специальная операция» вышла на первый план. Чтобы каждый понял, почему именно военным отвалили треть бюджета. Но так или иначе, проскочили. И не столь важно, какой ценой, с каким конфузом. Где-то уже звенели бокалы. Выдвиженцу предстоял еще спич по случаю.

Конечно, спектакль с выдвижением понравился не всем. Но вот Шойгу просто ликовал. Какая удача! Это первая реальная победа его ведомства. В ближайшие шесть лет страна будет думать прежде всего о повестке военной. А вот администрации Путина было до крайности обидно. Снова шеф все смазал своей самодеятельностью. А ведь его подручные так старались. И даже запустили в массы символ предвыборной команды. Простой, изящный. Полный восторг – всем знакомая литера «V». Впрочем, нашлись и скептики. Говорят, не все поймут, в чем суть.

Пустые тревоги. Пройдут дни и ночи предвыборной суеты. Счетчики подведут итог. Утихнут страсти. И вот тогда уже все поймут, почему команда бессменного вождя избрала именно этот знак. Да, это растопыренные пальцы – большой и указательный. Вроде бы виктория, победа. А ощущение незавершенности возникло оттого, что в этом символе недоставало пальца еще одного, большого. И страна, загнанная в окопы бессмысленной войны, застрявшая в очередях за дешевыми яйцами, призванная строго к избирательным урнам, могла и не заметить, какой у путинского знака недостаток. Однако после выборов все станет на свои места.

И каждый увидит четко давно знакомый жест.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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