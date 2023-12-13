«Программа должна пройти цензуру» 1 13.12.2023, 10:43

2,330

Менеджер одного из ресторанов Бреста - о новогодних корпоративах.

Декабрь — самое время продумать свой досуг на новогоднюю ночь. Кто-то предпочтет шумной вечеринке домашний уют, а кто-то захочет встретить новый 2024-ый в ресторане. По словам одного из менеджеров брестского заведения, очень маловероятно попасть компанией в 10 человек в какие-либо хорошие места, так как все уже занято.

«Что касается бронирования дат на предновогодние праздники, то это было сделано еще в конце октября — начале ноября. Большие компании, которые хотели арендовать весь зал, делали это еще летом. Бывали такие случаи, что бронировали еще на прошлогоднем новогоднем корпоративе», — рассказал bgmedia.site собеседник. Его имя и место работы мы не называет в целях безопасности.

Сегодня шанс попасть в хорошее заведение в Бресте есть лишь при изменении количества человек. Ведь при бронировании люди пишут примерную цифру. По словам сотрудника ресторана, в этом году появились проблемы с развлекательной программой. И вот почему.

«Каждый приглашенный артист должен быть зарегистрирован в исполкоме и за него должен быть заплачен налог, — рассказываетсобеседник. — Как ожидается, будут проверки. Плюс ко всему вся программа должна пройти «цензуру» в исполкоме. Поэтому, в отличие от прошлых лет, приглашенных артистов будет меньше».

Журналисты посмотрели примерные цены на новогодние корпоративы, которые размещены в соцсетях и сайтах кафе и ресторанов города. В некоторых заведениях удалось уточнить наличие мест.

Ресторан-клуб-караоке «Цельсий» предлагает своим гостям встретить Новый Год «в стиле и элегантности». Сюда входят изысканная кухня, атмосфера праздника и караоке-хиты. Участие в новогоднем корпоративе с шоу-программой обойдется в 90 BYN с человека, а встреча Нового года — во все 200 BYN. Бронирование до сих пор возможно.

А, например, в кафе «ТаКиДА» провести новогодний корпоратив стоит 60 BYN с человека. Правда, сделать это можно только до 23.00. Про шоу-программу — ни слова. Как и про наличие свободных мест.

Ресторан & караоке «Жемчуг» готовят, как они пишут в своем Instagram, «самую волшебную новогоднюю ночь». Посетителей ждет развлекательная шоу-программа, ведущий, фотозона и фотограф, приглашенный артист и Дед Мороз. Ориентировочная минимальная цена – от 70 BYN с человека. Есть ли места, нам узнать не удалось.

В небезызвестном «Трактире у озера» есть свободное место на 28 декабря. В кафе готовы разместить в отдельном зале 10 человек. Помимо фуршета планируется развлекательная программа. Минимальный заказ с программой стоит около 120 – 130 BYN. Заведение будет работать до 24.00.

Еще больше за новогодний корпоратив планируют просить в ресторане-клубе «Медуза». За фуршет и участие в развлекательной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой придется выложить 150 BYN с человека.

В караоке-ресторане «12 стульев» подготовили целую новогоднюю программу под «оригинальным» названием «Голубой огонек». Как пишут организаторы, гостей ждут «незабываемые выступления, танцы до утра и, безусловно, море веселья». Цена вопроса — 130 BYN. Наличие мест стоит уточнять.

В том же ресторане «Жюль Верн» можно заказать банкет, однако без музыки или программы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».