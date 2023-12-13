Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска

13.12.2023, 11:27

Титан еще раз посмеется с неба над усилиями пигмеев.

А вообще, конечно, спасибо товарищу Дюкову за публикацию четырех писем Кастуся Калиновского, прежде нам неизвестных, пишет Хведька гаспадар з-пад Віцебска для сайта Charter97.org.

Дюков думал, что использует их, чтобы разоблачить Калиновского, преступного бунтовщика и польского шляхтича, развенчать «белорусского героя» в глазах нашего народа.

Ну так и прежние царские палачи думали, что сотрут навеки память о борце за свободу Литвы-Беларуси, когда сбросили его тело вместе с другими казненными в общую яму на территории российской воинской части, засыпали известью, чтобы обезобразить останки, и заровняли могилу в площадку, на которой потом благородные российские офицеры играли в крикет.

Однако где эти палачи и офицеры? Кто их помнит? Где они зарыты? А Калиновский с нами рядом теперь, похоронен с великим почестями в присутствии тысяч и тысяч белорусов на Виленских Росах.

Так и пизДюков этот. Не по его щам бороться с Калиновским. Думал, что высмеет героя и поиздевается над ним и над нами? Но лишь только дал нам возможность через 150 лет еще раз услышать его негромкий голос нашего героя из-под виселицы.

Из тюремных писем смотрит на нас умный, интеллигентный, тонко чувствующий человек, который мог бы многого добиться, служа империи, но который, однако, и любовь свою земную, и самую жизнь свою без колебаний принес в жертву народу, который спал еще, и не мог толком оценить его жертвы.

Может, и сейчас еще не все проснулись. Но это уже Калиновского не волнует и никак не умалит, он свое дело сделал.

Была бы в Беларуси власть национальная, белорусская, она бы с гневом истребовала письма своего сына у позорной полицейской страны, которая больше века назад выкрала частные письма у близких Калиновскому людей и до сих пор хранит их где-то в спецхранах под семью замками.

Эти письма должны быть выставлены как реликвия в Национальном музее Беларуси в хрустальном саркофаге, а не испытывать прикосновения нечистых рук кремлевского пропагандона, пытающего сделать на них свой гнусный имперский гешефт…

Но коллаборанты в Минске пляшут под московскую балалайку. Отняли имя Калиновского у гимназии, в которой он учился, сейчас вот улицу переименуют.

Бессмысленно. Эта гимназия навсегда останется гимназией Калиновского, в честь его будут названы улицы и площади в городах Беларуси. Титан еще раз посмеется с неба над усилиями пигмеев, пытающихся лишить его имени, как уже посмеялся над теми, кто пытался лишить его могилы.

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