Письма Калиновского к нам
- Хведька гаспадар з-пад Віцебска
- 13.12.2023, 11:27
Титан еще раз посмеется с неба над усилиями пигмеев.
А вообще, конечно, спасибо товарищу Дюкову за публикацию четырех писем Кастуся Калиновского, прежде нам неизвестных, пишет Хведька гаспадар з-пад Віцебска для сайта Charter97.org.
Дюков думал, что использует их, чтобы разоблачить Калиновского, преступного бунтовщика и польского шляхтича, развенчать «белорусского героя» в глазах нашего народа.
Ну так и прежние царские палачи думали, что сотрут навеки память о борце за свободу Литвы-Беларуси, когда сбросили его тело вместе с другими казненными в общую яму на территории российской воинской части, засыпали известью, чтобы обезобразить останки, и заровняли могилу в площадку, на которой потом благородные российские офицеры играли в крикет.
Однако где эти палачи и офицеры? Кто их помнит? Где они зарыты? А Калиновский с нами рядом теперь, похоронен с великим почестями в присутствии тысяч и тысяч белорусов на Виленских Росах.
Так и пизДюков этот. Не по его щам бороться с Калиновским. Думал, что высмеет героя и поиздевается над ним и над нами? Но лишь только дал нам возможность через 150 лет еще раз услышать его негромкий голос нашего героя из-под виселицы.
Из тюремных писем смотрит на нас умный, интеллигентный, тонко чувствующий человек, который мог бы многого добиться, служа империи, но который, однако, и любовь свою земную, и самую жизнь свою без колебаний принес в жертву народу, который спал еще, и не мог толком оценить его жертвы.
Может, и сейчас еще не все проснулись. Но это уже Калиновского не волнует и никак не умалит, он свое дело сделал.
Была бы в Беларуси власть национальная, белорусская, она бы с гневом истребовала письма своего сына у позорной полицейской страны, которая больше века назад выкрала частные письма у близких Калиновскому людей и до сих пор хранит их где-то в спецхранах под семью замками.
Эти письма должны быть выставлены как реликвия в Национальном музее Беларуси в хрустальном саркофаге, а не испытывать прикосновения нечистых рук кремлевского пропагандона, пытающего сделать на них свой гнусный имперский гешефт…
Но коллаборанты в Минске пляшут под московскую балалайку. Отняли имя Калиновского у гимназии, в которой он учился, сейчас вот улицу переименуют.
Бессмысленно. Эта гимназия навсегда останется гимназией Калиновского, в честь его будут названы улицы и площади в городах Беларуси. Титан еще раз посмеется с неба над усилиями пигмеев, пытающихся лишить его имени, как уже посмеялся над теми, кто пытался лишить его могилы.
Каго любіш?
Люблю Беларусь!
То ўзаемна!