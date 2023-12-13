Полковник ВСУ: Путин осознал, что цель «СВО» провалена 1 13.12.2023, 15:51

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Петр Черник

Почему российские оккупанты пошли в наступление на востоке Украины.

На днях командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российские войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Какая сегодня цель у россиян на востоке Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником:

— Здесь все понятно. Раскрою вам стратегический смысл. Путин пришел к выводу, что цель «СВО» — ликвидировать украинскую государственность — провалена. Мы очень хорошо понимаем, что московская недоимперия не может быть без Украины.

Путин решился на этот отчаянный акт, чтобы вооруженными силами достичь данной цели. Не сложилось и, подчеркну, уже не сложится.

У него 14 декабря «разговор» со своей собственной «быдломассой», а весной — переназначение на пост президента РФ. Все восточные тирании требуют ритуала, который должен быть обоснован какими-то успехами.

Вот они и поставили для себя абсолютно логичное задачу минимум: выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Ведь «сasus belli» (поводом для объявления войны) как раз и было признание сначала независимости «ЛНР» и «ДНР», а потом включение их в состав РФ.

Большая дуга — Купянск, Бахмут, Угледар, Марьинка, Авдеевка — как раз и являются стратегическим препятствием для того, чтобы выйти на административные границы. Это ворота к этим двум областям.

Конечно, Купянск — Харьковская область, но это большой логистический железнодорожный узел. 90% всего, что подвозится в эти две области, идет именно по железной дороге. Если внимательно посмотреть на железнодорожную карту, то идет Купянск, Дебальцево, а дальше пошли разветвления на Мариуполь, Бердянск — и аж до Токмака.

— Смогут ли россияне реализовать свой план по Донетчине и Луганщине?

— 7 октября оккупанты активизировали свои действия. За первые шесть дней боев под Авдеевкой они потеряли полноценную дивизию: как по технике, так и по личному составу. За ноябрь россияне в боях потеряли 28850 человек. Это почти в два раза больше, чем в Афганистане за 10 лет войны.

Вместе с тем нельзя отрицать их общественный уклад жизни. «За родину, Путина и величие» умирали, умирают и будут умирать. Мы очень часто делаем ошибку, мол, Путин — вселенское зло, а российский народ — обманут. Это неправда. Они плохие по самой своей породе. Хороших русских нет.

Вся российская история, начиная с основателя Москвы Андрея Боголюбского, не что иное, как нескончаемый империализм. Это у них вписано в культурный код, в общественное мышление. И до тех пор, пока «Карфаген» не будет разрушен, по-другому и не будет.

Нам, украинцам, очень важно сорвать этот план и не дать им выйти на административные границы Донетчины и Луганщины.

— Есть ли у украинских войск на востоке страны сегодня ресурс, чтобы сдержать оккупантов?

— Я объясню на простых оперативно-тактических показателях. Возьмем Авдеевку. Как я уже говорил, за шесть дней они потеряли: 5 тысяч убитыми, больше 130 танков, более 25 ББМ и более 200 артиллерийских стволов.

Танковый полк — 94 машины, механизированный полк — 102-103 машины, артиллерийская бригада — 72 ствола. По большому счету, они потеряли дивизию, а продвинулись на показатели роты — несколько сотен метров вперед..

Подчеркну, потеряли дивизию, а показатели роты. Вот и все. Но здесь очень важно правильно оценивать ситуацию, россияне взяли Бахмут с помощью больших пехотных валов. ЧВК «Вагнера» за 10 месяцев потеряли больше чем 20 тысяч убитыми, и это без регулярной армии.

У россиян есть человеческий ресурс и оружие на складах. Они декларируют, что их мобилизационный ресурс — от 1,5 до 3 миллионов, а некоторые специалисты вообще считают, что есть все 7 миллионов.

Поэтому карта еще не разыграна. Тяжело спрогнозировать, чем все закончится. Рано или поздно из этого угла будет выход. Вопрос в том, в чью пользу. Надеемся, что в нашу.

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