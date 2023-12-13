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В Бресте предлагают пожить во дворце за $1000

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  • 13.12.2023, 16:37
  • 2,460
В Бресте предлагают пожить во дворце за $1000

Квартира расположена в спальном районе.

CityDog нашел в аренду квартиру на окраине Бреста совсем по минским ценам — 1000 долларов в месяц.

Интерьер квартиры, которую сдают в аренду в Бресте. Декабрь 2023 года. Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира общей площадью 46 кв. м находится в центральном районе Бреста — на улице 17 Сентября, 12.

В объявлении написано, что в квартире есть все удобства и бытовая техника. Собственно, это все, что есть в описании. Дальше только фотографии, из которых понятно, что одна комната объединена с кухней, а вот со второй комнатой есть вопросы.

То ли за комнату посчитали нишу в кухне, то ли просто забыли сфотографировать. Но смотрите сами, только аккуратно — интерьеры очень дворцовые.

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