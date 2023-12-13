Netflix — те еще лопухи Андрей Санников

13.12.2023, 17:43

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Андрей Санников

Они не замечают такой офигительный сюжет для сенсационного сериала.

«Хартии’97» – двадцать пять!

Горжусь тем, что был причастен к созданию лучшего, самого смелого и самого популярного белорусского новостного ресурса.

Netflix – те еще лопухи, если не замечают такой офигительный сюжет для сенсационного сериала.

В истории «Хартии» было все:

— там, как в американских гаражах, фонтанировали идеями, которые становились успешными проектами. Некоторые превращались в коммерческие прибыльные стартапы (как их назвали бы сегодня), но это было уже не про «Хартию». Там действовали и действуют правила работы на свободу Беларуси, а не на свой счет в банке.

— офисы «Хартии» подвергались налетам лукашенковских тонтон-макутов. Громили помещения, конфисковывали оборудование, но сотрудники умудрялись выносить самое важное под носом у гэбешников. Основатель «Хартии» Олег Бебенин был в полном восторге, когда дуболомы выносили мониторы, думая, что забирают компьютеры, при этом оставляя в офисе системные блоки.

— сотрудникам «Хартии» угрожали, шантажировали, подкупали, вербовали. Не все выдерживали, но «Хартия» не прогибалась.

— одна только история тайного выезда Натальи Радиной из Беларуси из-под носа у гэбухи заслуживает отдельного сериала, или, как это сейчас называют, спин офф главного сюжета.

Будущий сериал про «Хартию» — это боевик и драма, комедия и триллер, исторический эпос и патриотический блокбастер.

Сегодня лицо «Хартии» — это ее главный редактор Наташа Радина. Бесстрашная, преданная Беларуси и своему делу, несгибаемая в делах чести и принципов. Если вы думаете, что это легко дается, то глубоко, очень глубоко заблуждаетесь. Это дается тяжелейшей работой, огромной самодисциплиной и безусловной верой в будущее свое страны.

Даже то, что Наташа — единственная публичная фигура «Хартии» говорит о том, что она защищает сотрудников и говорит всем: вот она я, все претензии ко мне, вся ответственность на мне.

Немногие решаются на такое.

Несмотря на попытки оболгать, очернить «Хартию», у нее нет врагов. Это так!

Есть те, кто работает под кураторами, злится на свое слабодушие, вымещает злость на себя в злобных выпадах против «Хартии», против принципиальности старейшего белорусского ресурса, свято берегущего огонь свободы и имена тех, кто его хранит.

У «Хартии» есть только друзья и сторонники, все остальное — отходы.

С днюхой, «Хартия»!

Прорвемся!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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