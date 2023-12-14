Россия начинает новую войну Виталий Портников

14.12.2023, 8:53

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Какая цель у Кремля?

Масштабная хакерская атака на серверы Киевстара снова напомнила, что современная война происходит не только на поле боя. На фоне сообщений украинских генералов, что россияне пытаются прорваться на отдельных участках фронта, мы столкнулись с возможно самой масштабной хакерской атакой с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Эта хакерская атака напоминает нам и другие попытки хакерских атак россиян на серверы государственных учреждений и компаний во многих странах: от США до Эстонии. Таков характер современной войны.

Уже несколько недель подряд мы замечаем, что россияне не применяют масштабные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, а те их атаки, которые происходят, наши силы ПВО отражают. В прошлом году в декабре мы переживали уже несколько блэкаутов в разных регионах Украины.

Страна жила в атмосфере постоянной экономии электроэнергии: с генераторами и отключениями света. Тогда главной целью россиян было уничтожение украинской критической инфраструктуры: добиться темноты и холода.

Оказалось, что расчет россиян на то, что украинцы окажутся в зимние месяцы в холоде и тьме – не оправдался.

Сейчас мы видим, что россияне более осторожно подходят к идее новых атак на украинскую критическую инфраструктуру. Возможно, потому, что не хватает ракет, чтобы достичь результата, запланированного главой Кремля Владимиром Путиным еще в прошлом году, или потому, что такие атаки в любом случае не приводят к тому результату, на который рассчитывали в России.

Это не значит, что россияне не могут думать о новых операциях против ненавистной Путину Украины. Такими операциями могут быть хакерские атаки на критически важные для украинской повседневной жизни серферы.

Киевстар – это не просто сотовая связь, это еще и нормальная работа систем сервиса, банковских систем. Это дестабилизация ситуации в бытовой жизни граждан и секторах украинской экономики. Тем более мы видели, что атака на Киевстар не была единичной.

Через несколько часов после того, как пользователи Киевстара лишились доступа к этой сети, стало известно, что была атака еще и на серверы украинской финансовой системы – Монобанк. Очевидно, это может быть новым направлением действий россиян по дестабилизации ситуации в Украине.

Если россияне осознают, что они не могут достичь побед на поле боя, то начинают становиться активными участниками политических процессов во вражеских странах, или же совершают хакерские атаки на инфраструктуру этих стран. То есть делают все возможное и невозможное, чтобы страна, которую они не могут завоевать, не жила нормальной жизнью.

Вспомните ситуацию после Оранжевой революции – энергетическое давление на нашу страну, содействие бывшему премьеру Виктору Януковичу для того, чтобы этот российский агент взял политический реванш и подготовил Украину к поглощению Россией.

Практически такой же была тактика россиян после Майдана 2013 – 2014 годов. С одной стороны, аннексия Крыма и необъявленная война на Донбассе, а с другой – активная работа в самом украинском обществе, помощь пророссийским силам, создание целой пропагандистской сети собственных союзников, надежда, что пророссийские каналы, которые начали появляться как грибы после очередной украинской победы над предателями команды Януковича, заменят утреннюю гимнастику украинцам.

Также проходила последовательная работа с украинскими олигархами. Россияне пытались убедить их, что если они будут помогать смене власти в Украине, то смогут вернуть свой бизнес в самой России. Некоторые украинские олигархи с готовностью пошли в эту созданную российскими спецслужбами ловушку и подготовили почву для той катастрофы, в которой мы наконец оказались.

Сейчас россияне не могут завоевать большие территории Украины, поэтому они будут действовать путем дестабилизации нашего государства: хакерские атаки, пропагандистская война, попытка заманить украинских политиков, которые еще мечтают о переговорах. Все это будет делаться с одной единственной целью – перекрыть Украине кислород если не на фронте, то в обычной жизни. Не дать украинцам нормально жить – это цель Путина и российского народа.

Виталий Портников, youtube.com

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