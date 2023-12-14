Штурмовики ВСУ продвинулись под Синьковкой в Харьковской области
- 14.12.2023, 18:35
Под прикрытием танка штурмовая группа подошла к позициям россиян, атаковав их.
Штурмовая группа Вооруженных сил Украины при поддержке танка осуществила успешный штурм и взяла под контроль позиции российских войск возле села Синьковка Харьковской области.
В ходе боя украинские воины продвинулись вперед и смогли взять в плен шестерых оккупантов. Кадры с фрагментом боя публикует Телеграм-канал «Украина 365», отметил dialog.ua.
Украинский военный журналист Юрий Бутусов отметил, что операция была проведена силами 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Под прикрытием танка штурмовая группа подошла к позициям россиян, атаковав их. Часть оккупантов была уничтожена на позициях, танк сделал несколько точных выстрелов по окопам, подавив сопротивление россиян.
Шестеро пленных оккупантов сейчас находятся в подконтрольных Украине районах. Они будут допрошены и затем переданы следствию.