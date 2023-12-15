Топ-5 захватывающих фильмов, которые вышли в 2023 году 15.12.2023, 19:24

1,540

Они идеально подойдут для просмотра вечером.

Bar24 собрал фильмы, которые уже вышли, а вы могли их пропустить.

«Джон Уик 4»

Страны: США, Германия.

Жанры: боевик, триллер.

Продолжение истории о легендарном герое. Джон Уик готовится отомстить Правлению Кланов. Два управляющих отелями «Континенталь» — в Нью-Йорке и Осаке — не могут помочь герою. Но он находит выход из ситуации, которая казалась безвыходной.

«Стражи Галактики. Часть 3»

Страны: США, Новая Зеландия, Франция, Канада.

Жанры: фантастика, боевик, комедия.

На Ракету нападает и ранит сверхсильный гуманоид Адам Уорлок. В итоге член Стражей Галактики медленно умирает, и надежда только на операцию. Его друзья узнают, что в организм их товарища установлен защитный чип — он не позволит вылечить Ракету. Звездный лорд и его команда отправляются на поиски кодов от устройства. Они узнают много нового о прошлом космического енота.

«Кто убил Blackberry»

Страна: Канада.

Жанры: биография, драма, комедия.

1996 год. Инженеры-гики Майк и Даг объединяются с высокомерным бизнесменом Джимом Балсилли. Вместе они выпускают революционный кнопочный телефон Blackberry, а уже спустя годы медленно проигрывают конкуренцию Apple.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Страна: США.

Жанры: фэнтези, боевик.

Авантюрист Эдгин и варварка Хольга сбегают из тюрьмы. Они хотят найти дочь Эдгина и при помощи спрятанного артефакта вернуть к жизни его погибшую жену. Оказывается, что ребенок счастливо живет у их бывшего подельника Форджа. Именно из-за него протагонисты оказались в тюрьме. Теперь Фордж правит городом Невервинтер и помогает злобным Красным волшебникам.

«Переводчик»

Страны: Великобритания, США, Испания.

Жанры: боевик, триллер, драма.

Март 2018 года, Афганистан. Сержант армии США Джон Кинли отправляется на опасное задание и попадает в засаду талибов. Его чудом спасает местный переводчик Ахмед. Джона отправляют домой, а Ахмед остается в Афганистане. Он хочет перевезти семью за границу, но американцы не дают ему это сделать. Переводчик вынужден прятаться от террористов. Джон возвращается в пустыню, чтобы вызволить своего спасителя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».