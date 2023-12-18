Экспедиция на болото Ельня закончилось сенсационным открытием 10 18.12.2023, 10:05

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Самое известное белорусское болото оказалась намного старше, чем мы думаем.

Болото Ельня в Витебской области оказалось намного старше, чем считалось ранее: ему около 13 тысяч лет. Это удалось установить благодаря экспедиции, которую агентство экскурсий YelniaTrip провело совместно с Институтом природопользования НАН.

Целью экспедиции было определить возраст Ельни, исследовав торфяную залежь в местах самого глубокого залегания (по данным разведки 50-х годов). Для этого использовали метод радиоуглеродного анализа, точность которого составляет почти 98%.

— Интриговала наибольшая цифра 8,3 метра, обозначенная геологами, изучавшими Ельню до нас. Мы с таким запалом пытались найти указанную глубину, что первая часть экспедиции закончилась после нескольких десятков попыток утоплением бура в недрах болота, — рассказали в агентстве.

Однако максимальная глубина, которую удалось найти в ходе экспедиции, составила 7,25 м. Анализ показал, что торф, добытый с этой глубины, сформировался в диапазоне 12 821−13 114 лет назад.

— Среднее значение этого диапазона: 12 968 лет, и это официальный возраст болота Ельня! — утверждают исследователи.

Таким образом, самое известное белорусское болото с уникальной экосистемой, по площади сравнимое с Минском, оказалось намного старше, чем считалось ранее: до сих пор ученые полагали что ему около 9 тысяч лет.

Организаторы подчеркнули, что экспедицию удалось провести благодаря неравнодушным белорусам:

— Мы получили 60 донатов переводами от 3 до 200 рублей, что очень мотивирует нас на действие, потому что показывает, что экологическая деятельность YelnyaTrip находит отклик.

Таким способом собрали половину нужной суммы, а остальную часть, необходимую для проведения лабораторного анализа, оплатили участники экспедиции