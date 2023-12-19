Болельщики «Калгари» в третий раз назвали Шаранговича лучшим игроком недели 19.12.2023, 11:03

Белорусский форвард на прошлой неделе забил 5 голов в 4 поединках.

В ночь на 19 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Калгари» Егора Шаранговича выиграл у «Флориды» (3:1). Беларус провел на льду 20:27 (из них 5:40 в большинстве и 3:18 в меньшинстве), нанес 1 бросок мимо ворот, совершил 1 перехват и проиграл единственное вбрасывание.

В свою очередь, болельщики «Калгари» снова назвали Егора Шаранговича лучшим игроком недели, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард на прошлой неделе забил 5 голов в 4 поединках.

Отметим, что белоруса уже признавали лучшим игроком недели «Калгари» 28 ноября и 11 декабря.

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