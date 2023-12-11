Белоруса из клуба НХЛ болельщики назвали лучшим по итогам недели 11.12.2023, 12:36

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Егор Шарангович

Он стал первым игроком команды, кто удостоился подобной привилегии дважды в течение сезона.

25-летний нападающий Егор Шарангович не впервые в нынешнем сезоне становится лауреатом болельщицкого голосования.

Его клуб «Калгари Флэймз», где выступает наш форвард, по традиции проводит в сети Х (бывший «твиттер»). Поклонникам канадской команды были предложены на выбор три кандидатуры. Все они - нападающие: канадец Назем Кадри, американец Блейк Коулман и белорус Шарангович.

По итогам длившегося сутки опроса равных себе не знал именно Егор. У него почти 49 процентов голосов. Коулман и Кадри набрали по 35 и 16. Такой результат вполне объясним и продиктован статистическими достижениями Шаранговича. В трех матчах с 4 по 10 декабря он и правда был полезнее других: забросил две шайбы, отдал одну передачу.

Кстати, две недели назад Егор уже назывался лучшим. Он стал первым игроком в «Калгари», кто удостоился подобной привилегии дважды в течение сезона.

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