«Это нонсенс»: полковник ВСУ раскрыл, кто мог устроить «прослушку» Залужного 1 19.12.2023, 11:33

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Валерий Залужный

Эксперт рассказал, каким образом был установлен микрофон.

Инцидент с прослушиванием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного указывает на слабые моменты в работе внутренних спецслужб.

Маловероятно, что произошла утечка информации во время возможной попытки прослушать главнокомандующего ВСУ. К прослушиванию Залужного могут быть причастны «свои» лица, или агенты влияния изнутри.

Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью для OBOZ.UA.

Свитан считает, что инцидент может быть результатом внутренних действий агентов, оказывающих влияние на внутренние службы. По его словам, обстоятельства, при которых были найдены устройства для прослушивания, свидетельствуют о возможности политических разборок в пределах страны.

«Думаю, это дело рук кого-то из наших внутренних агентов влияния. Об этом, в частности, свидетельствует то, где и как были найдены эти устройства. Это больше похоже на политические разногласия, чем на влияние врага. Думаю, здесь скорее условная «Безуглая» могла поставить микрофон, чем русские. А враг мог воспользоваться вторичной информацией, но не первичной», - сказал военный эксперт.

По словам Свитана, обнаружение устройств для прослушивания указывает на слабости в работе внутренних спецслужб. Он считает, что этот инцидент отражает скорее недостатки во внутренних структурах, чем вмешательство врага.

«Поэтому и находят различные подслушивающие устройства, микрофоны и тому подобное – потому что непрофильные службы занимаются несвойственной для них деятельностью внутри структур, к которым они не должны подходить. Поэтому есть смысл разграничения систем безопасности. Почему они пересеклись? Потому что своя разведка не в структуре Генштаба, а в структуре МО. Это нонсенс», - добавил он.

«Прослушка» в офисе Залужного

Напомним, 17 декабря в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного нашли «прослушку». Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что затрудняет их идентификацию и установку причастных.

Позже генерал Валерий Залужный подтвердил обнаружение прослушки в одном из своих рабочих кабинетов, который он должен был использовать 18 декабря. Он заметил, что этот кабинет не является постоянным местом его работы.

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