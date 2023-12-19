В Гомеле женщину судят за «агентурную деятельность»1
- 19.12.2023, 13:44
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Суд проходит в закрытом режиме.
В Гомельском областном суде в закрытом режиме рассматривают уголовное дело против Людмилы Гончаренко, пишет правозащитный центр «Весна».
Первое судебное заседание состоялось 5 декабря. По данным правозащитников, женщину судят по статье 358−1 УК (Агентурная деятельность). Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы.
Дело рассматривает судья Евгений Шершнев, известный вынесением политически мотивированных приговоров.