В Гомеле женщину судят за «агентурную деятельность» 1 19.12.2023, 13:44

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Суд проходит в закрытом режиме.

В Гомельском областном суде в закрытом режиме рассматривают уголовное дело против Людмилы Гончаренко, пишет правозащитный центр «Весна».

Первое судебное заседание состоялось 5 декабря. По данным правозащитников, женщину судят по статье 358−1 УК (Агентурная деятельность). Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы.

Дело рассматривает судья Евгений Шершнев, известный вынесением политически мотивированных приговоров.

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