Дмитрий Бондаренко: Белорусы должны быть готовы перехватить власть 5 19.12.2023, 16:50

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Дмитрий Бондаренко

Как Площадь-2010 стала фактором геополитики.

Прошло 13 лет с момента легендарной Плошчы-2010. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмирий Бондаренко был доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова и организатором одной из самых массовых акций протеста в истории страны. Оппозиционный политик поделился с Telegram-каналом «Баста! воспоминаниями о «декабрьской революции»:

— 19 декабря 2010 года — это день, которым, безусловно, могут гордиться все белорусы. Когда мы подходили к Октябрьской площади, мне показалось, что людей было меньше, чем на Плошчы-2006. Когда колонна двинулась в сторону дома правительства по проспекту Независимости, то казалось, что людей действительно может быть примерно под сто тысяч человек. Минск озарился таким прекрасным светом и духом свободы. Я думал, что это начало революции.

Необходимо сказать, что в истории важны именно действия, проявления силы народа, силы протестующих людей. Если это не военные действия, то это такие прокси-поступки — массовые акции. Это отражается даже на геополитике страны. После Площади-2010 новости о событиях в Минске, героизме белорусов, которые вышли на улицы, а также жестокости властей, показывали по всем ведущим мировым телеканалам множество дней.

В свое время на одной из конференций по демократии я общался с активистами из арабских стран. Они говорили, что на них повлияли телевизионные картинки из Беларуси. Мы помним, что в начале 2011 года началась «арабская весна», когда пали диктаторские режимы в Ливии и Тунисе. Революции прокатились по многим странам. Действительно, можно сегодня поднять бокал за этот день, ведь он приблизил освобождение Беларуси от диктатуры.

Было смешно, когда мы вышли из тюрем, прошло какое-то время, а во многих псевдонезависимых белорусских СМИ нас обвиняли в том, что у нас «не было планов» и «мы подставили молодых людей, которые пострадали».

Мы видим на примере Украины, что свобода и независимость не даются сами собой. За свободу надо платить очень-очень большую цену, и как раз 19 декабря был таким днем, Днем Достоинства белорусов, когда люди выступили против фальсификации выборов.

Мы знали по информации с участков, что у нас было более 20% голосов, из разных городов были данные о реальных результатах выборов. Так вот, даже учитывая то, что 30% голосов было сразу сфальсифицировано на досрочном голосовании (их приписали Лукашенко), второе место занимал Андрей Санников, лидер «Европейской Беларуси», он набрал тогда количество голосов, которое позволяло ему выходить во второй тур. Санников набрал больше голосов, чем все остальные альтернативные кандидаты вместе взятые. Про это очень многие не хотят говорить, но это факт. Если бы не было досрочного голосования, Санников бы выиграл выборы однозначно.

Какой у нас был план? Мы рассчитывали, что Лукашенко не будет разгонять в первый день демонстрацию, хотя готовились ко всему. Наша задача была стоять до утра, а потом проводить большую пресс-конференцию и обратиться к белорусам, чтобы продолжить протесты как в столице, так и по всей стране. Тогда реально уже власти поняли, что события набирают очень мощный оборот, поэтому Лукашенко в страхе и истерике отдал приказ разгонять людей. К сожалению, им это удалось.

Стоит учитывать, что тогда не было Telegram, а из независимых сайтов наиболее четкую позицию занимал ресурс «Хартия-97», журналисты которого той ночью были арестованы. Тогда были арестованы более тысячи человек, более ста человек подверглись уголовному преследованию, сотни людей прошли тогда «крещение Окрестина», часть сидела в Жодинской и других тюрьмах, отбывая арест.

Все это дало сильный толчок, наша команда «Европейской Беларуси» во главе с Андреем Санниковым, а также команда Белорусского национального конгресса во главе с Николаем Статкевичем, готовили революцию 2020 года. Проводили также протестные акции и в 2016, и 2017 и 2019 годах. Важно понимать, что революции не происходят сами собой, они вырастают на какой-то благодатной почве, только тогда это дает результат.

Если говорить о наших перспективах, сегодня все зависит от общей региональной ситуации. От того, как сможет противостоять российской агрессии Украина, насколько Запад будет последовательно проводить санкции против российской экономики.

Я верю, что Россия рухнет. Она рухнет так, как рухнул Советский Союз, потому что сегодня это значительно более слабая страна и демографически, и экономически, и в военном плане, чем был когда-то СССР. А нам надо будет готовиться быстро перехватывать власть и строить новую Беларусь, которая будет членом Европейского Союза и блока НАТО.

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