Наталья Радина: 2010-й год показал, что у белорусов всегда была тяга к свободе 19.12.2023, 17:16

Наталья Радина

К белорусскому обществу приходит понимание, кто настоящие лидеры оппозиции.

13 лет назад десятки тысяч белорусов вышли на улицы Минска, чтобы защитить свой выбор.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в комментарии нашему сайту вспоминает события Площади-2010:

— Для меня это значит, что белорусы всегда боролись за свою свободу. Я же участвовала в протестах и в 2001-ом, и в 2006-ом, и в 2010-ом году. Если бы после событий 19 декабря 2010-го я смогла бы остаться в Беларуси, то участвовала бы и в протестах 2020-го года.

В белорусском народе всегда была тяга к свободе. В Беларуси всегда протестовали и боролись за свою свободу и права. Сильные взрывы общественного протеста возникали в связи с фальсификациями «президентских выборов». Подчеркну, сопротивление в обществе было всегда.

2010-ый год — это одна из почетных страниц белорусской истории. Она свидетельствует о том, что белорусы боролись, борются и будут бороться за свою свободу, достоинство, мечту жить в свободном и демократическом государстве.

— Вы уже затронули такую преемственность: 2006-ой, 2010-ый, 2020-ый год. Примечательно, что многие герои Площади-2010 — Николай Статкевич, Павел Северинец, Евгений Афнагель, Максим Винярский — проявили себя и через 10 лет во время революции 2020-го года, став настоящими лидерами белорусской оппозиции. Какое влияние оказала Площадь-2010 на историю Беларуси?

— Те люди, которых вы перечислили, это и есть реальные лидеры белорусской оппозиции. Если бы они оказались на свободе во время протестов 2020-го года, то, думаю, что они привели бы эти протесты, которые были самыми массовыми в истории современной Беларуси, к победе.

Режим, который боится смелых, решительных людей, упрятал их за решетку и не позволил вставь во главе протестующих три года назад.

Лидеры, появившиеся на волне протестов, к сожалению, были слишком слабыми, некомпетентными и, наверное, подконтрольными. Не могу сказать, каким конкретно службам, но скажу, что желания победить у них точно не было.

Ведь стратегия, избранная в 2020-ом так называемым координационным советом во главе со Светланой Тихановской и ее окружением, привела к сливу всего этого массового протеста, уничтожению протестного потенциала и массовым репрессиям, которые не прекращаются по сей день.

Сегодня мы должны вынести уроки из того, что произошло. Важно сделать анализ всех событий. Сейчас в белорусском обществе происходят понимание, как нужно действовать в ситуации жесткой диктатуры и войны, что нужно предпринимать и кто является настоящими лидерами белорусской оппозиции.

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