Швейцария заморозила очередную порцию российских активов 2.12.2023, 3:04

Названа сумма.

Власти Швейцарии заморозили около 8,8 млрд долларов финансовых активов, являющихся собственностью граждан России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое решение было принято в соответствии с санкциями, направленными на наказание России за полномасштабное вторжение в Украину.

Государственный секретариат по экономическим вопросам, контролирующий санкции, сообщил, что цифра является лишь последней оценкой и может быть изменена.

«Было трудно назвать точную цифру из-за новых людей, которые были добавлены или изъяты из санкционного списка, а также судебные дела о замораживании или разблокировании дополнительных активов. Более точная цифра ожидается до конца второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки будут отчитываться правительству», - говорится в сообщении.

Как отмечается, увеличение замороженных активов связано с ростом на 300 человек и 100 компаний и организаций, попавших в список санкций за последний год. Речь идет о приблизительном доходе от денежных депозитов, облигаций, акций, а также собственности и элитных авто.

Также заблокировано перемещение активов в иностранной валюте на сумму 7,4 млрд франков российского центрального банка.

Активы каких именно лиц заморозили – не сообщается.

Заблокированные активы составляют только часть общего состояния россиян в Швейцарии. По оценкам Ассоциации швейцарских банкиров, в банках страны хранится 150 млрд франков.

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