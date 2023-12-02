закрыть
2 декабря 2023, суббота, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министры ОБСЕ сбежали: Лавров признался в своем позоре

6
  • 2.12.2023, 8:54
  • 4,320
Министры ОБСЕ сбежали: Лавров признался в своем позоре

Глава МИД РФ посетовал на унижение и изоляцию.

Министры иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинули мероприятия двухдневного заседания в Скопье в знак протеста против присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сам Лавров сообщил в пятницу по итогам своего визита в Северную Македонию.

Поездка Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ — единственной европейской площадки, где России удалось сохранить членство, — с первых же часов обернулась скандалом. Болгария отказалась впускать в свое воздушное пространство самолет Лаврова, когда стало известно, что на его борту находится пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Заседание бойкотировали главы МИД Украины, Польши и стран Прибалтики, а госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель покинули Скопье вскоре после приезда, рассказал Лавров.

«Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и (Жозеп) Боррель тоже уехал. Почему это происходит?» — задался вопросом министр. И сам же ответил: «Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию».

В Скопье Лаврову удалось поговорить лишь с тремя министрами ОБСЕ, которая объединяет 57 стран из Европы, Северной Америки и Азии. Как следует из данных МИД РФ, двусторонние переговоры с Лавровым провели министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных Армении Арарат Мирзоян, а также глава МИД Венгрии Петр Сийярто.

Как заявил Лавров, он не считает произошедшее в Скопье свидетельством изоляции России. «У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов, — заявил он на пресс-конференции в пятницу. — Есть правительства, которые от имени государства принимают решения, которые мы расцениваем как недружественные, и записываем эти правительства в соответствующий список».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип