Министры ОБСЕ сбежали: Лавров признался в своем позоре 6 2.12.2023, 8:54

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Глава МИД РФ посетовал на унижение и изоляцию.

Министры иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинули мероприятия двухдневного заседания в Скопье в знак протеста против присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сам Лавров сообщил в пятницу по итогам своего визита в Северную Македонию.

Поездка Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ — единственной европейской площадки, где России удалось сохранить членство, — с первых же часов обернулась скандалом. Болгария отказалась впускать в свое воздушное пространство самолет Лаврова, когда стало известно, что на его борту находится пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Заседание бойкотировали главы МИД Украины, Польши и стран Прибалтики, а госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель покинули Скопье вскоре после приезда, рассказал Лавров.

«Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и (Жозеп) Боррель тоже уехал. Почему это происходит?» — задался вопросом министр. И сам же ответил: «Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию».

В Скопье Лаврову удалось поговорить лишь с тремя министрами ОБСЕ, которая объединяет 57 стран из Европы, Северной Америки и Азии. Как следует из данных МИД РФ, двусторонние переговоры с Лавровым провели министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных Армении Арарат Мирзоян, а также глава МИД Венгрии Петр Сийярто.

Как заявил Лавров, он не считает произошедшее в Скопье свидетельством изоляции России. «У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов, — заявил он на пресс-конференции в пятницу. — Есть правительства, которые от имени государства принимают решения, которые мы расцениваем как недружественные, и записываем эти правительства в соответствующий список».

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