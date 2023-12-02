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Стало известно, что происходит с российскими боевыми самолетами в Беларуси

  • 2.12.2023, 9:03
  • 2,938
Стало известно, что происходит с российскими боевыми самолетами в Беларуси

В ВСУ раскрыли подробности.

Россия имеет 1500 боевых самолетов и вертолетов стратегической авиации. При этом около 30−40 самолетов РФ сосредоточила на авиабазах Беларуси.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Дмитрию Гордону.

«Из Беларуси боевые самолеты редко, но все еще вылетают. В России практически в каждом городе есть военный аэродром, в Крыму — примерно пять аэродромов», — отметил спикер ВСУ.

Игнат также перечислил основные боевые борта авиации в арсенале Минобороны РФ:

Ту-22 М3;

Ту-95;

Ту-60;

Су-24;

МиГ-29;

Су-30;

Су-27;

Су-34;

Су-35;

Су-25;

вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-28.

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