Стало известно, что происходит с российскими боевыми самолетами в Беларуси
- 2.12.2023, 9:03
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В ВСУ раскрыли подробности.
Россия имеет 1500 боевых самолетов и вертолетов стратегической авиации. При этом около 30−40 самолетов РФ сосредоточила на авиабазах Беларуси.
Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Дмитрию Гордону.
«Из Беларуси боевые самолеты редко, но все еще вылетают. В России практически в каждом городе есть военный аэродром, в Крыму — примерно пять аэродромов», — отметил спикер ВСУ.
Игнат также перечислил основные боевые борта авиации в арсенале Минобороны РФ:
Ту-22 М3;
Ту-95;
Ту-60;
Су-24;
МиГ-29;
Су-30;
Су-27;
Су-34;
Су-35;
Су-25;
вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-28.