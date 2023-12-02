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Путин и Кадыров заключили соглашение: Чечня может отделиться от России

  • 2.12.2023, 9:11
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Путин и Кадыров заключили соглашение: Чечня может отделиться от России

При каком условии это произойдет?

Чечню фактически оккупировал клан Кадырова при поддержке российского диктатора Владимира Путина. Но как только Россия потерпит окончательное поражение на фронте, именно с Чечни может начаться развал России.

Такое мнение в разговоре с «24 Каналом» предположил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он объяснил зависимость Кадырова от Путина.

Фактически Кадыров оккупировал Чечню и может творить там беспредел при поддержке силовиков Путина. Такие отношения между ними сложились еще после второй чеченской войны, когда отец Кадырова и он сам поддержал ее завершение в пользу России, считает Яковенко. Теперь боевик расплачивается со своим хозяином заявлениями о верности, а российский диктатор платит ему немалые деньги.

«Кадыров с помощью путинских войск держит в покорности Чечню и часть Северного Кавказа. И это соглашение между Кадыровым и Путиным многих раздражает: силовиков, военных – были уже стычки, перестрелки с кадыровцами. Их спасает, что они не на передовой. Их бы уничтожили «дружественным» огнем. Кадыров бережет своих боевиков», – отметил он.

Впрочем, как только Россия потерпит окончательное поражение на фронте, Чечня и Северный Кавказ могут стать одной из главных линий в развале России. Так когда-то было в 90-е годы.

«Кадыров понимает, что он жив пока Путин в Кремле. Если что-то произойдет – ему нужно думать о своей безопасности. У него есть связи в мусульманских странах. Это будет война. Как только Путин исчезнет из Кремля, у Кадырова начнутся проблемы. Поэтому он предан Путину. На нем держится достаток его клана», – добавил оппозиционный журналист.

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