ВСУ оттеснили российские войска от Бахмута и Авдеевки 2.12.2023, 9:17

Линия фронта на ключевых участках изменилась.

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Бахмутском направлении. ВСУ оттеснили российские войска с позиций севернее Хромового и восточнее Клещиевки и успешно контратаковали в районе Авдеевки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, показывают, что российские войска якобы продвинулись юго-восточнее Ольшан (15 км северо-восточнее Купянска). Российские источники утверждали, что продолжаются тяжелые бои у Синьковки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы возле Синьковки и северо-восточнее Петропавловки, возле Стельмаховки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

Представитель командования ВСУ подполковник Владимир Фитьо сообщил, что российские войска несколько снизили интенсивность обстрелов на Купянском и Лиманском направлениях, а на последнем российские войска перегруппировываются. Фите добавил, что российские войска имеют большой запас планирующих бомб и наносят ими удары на линии фронта Купянск-Лиман.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждал, что российские войска наступали к западу и югу от Кременной.

Бои в Донецкой области

Российские войска 1 декабря продолжали наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские силы якобы захватили неопределенные позиции севернее Богдановки, северо-восточнее Хромового и севернее Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ ведут бои вдоль трассы О0506 к северу от Хромового и Т0504. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Спикер Сухопутных войск Украины заявил, что российские войска активизировали операции на всем восточном фронте. Как сообщается, войска РФ перебросили части 98-й и 106-й гвардейских воздушно-десантных дивизий (ВДВ) по направлению Лимана на позиции между Хромовым и Богдановкой для усиления сил в этом районе. Фите отметил, что российские войска также оснащают подразделения на этом направлении бронетехникой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых видно, как отряд чеченского спецназа «Ахмат» и подразделения 4-й мотострелковой бригады РФ действуют якобы вблизи Клещиевки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута. Машовец утверждал, что украинские войска оттеснили российские войска с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись к востоку и юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные штурмы к югу от Новокалинового и вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского. Машовец утверждал, что украинские силы контратаковали и отразили неопределенные позиции вблизи Авдеевки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Марьинки и Новомихайловки. Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафеев заявил, что российские войска отразили две украинские атаки вблизи Марьинки.

Южная ось

Российские и украинские источники отмечали всеобщее отсутствие активности в районе границы Донецко-Запорожской областей 1 декабря. Украинский Генштаб не сообщал о российских штурмах в этом направлении в течение суток.

Российский батальон «Восток», который, как сообщается, дислоцируется в этом районе, утверждал, что украинские и российские силы ведут взаимный артиллерийский огонь, ожидая, пока грязь замерзнет, чтобы они могли восстановить наземные атаки.

Украинский Генштаб сообщил о неудачных российских штурмах вблизи Работино и к западу от Вербового. Один источник, связанный с российскими ВДВ, пожаловался, что подразделениям РФ севернее Вербового трудно доставить боеприпасы и провиант на передовые позиции из-за сильного огня украинской артиллерии, использования беспилотников и сильного ветра.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Российский блоггер утверждал, что украинские силы атаковали возле Работино группой до 20 человек, одного танка и двух боевых бронированных машин.

1 декабря украинские войска продолжали боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области. Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр.

Российский «военкор» утверждал, что украинские силы пытались перебросить другую группу личного состава в Крынки на лодке в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Блоггеры РФ утверждали, что украинские войска пытаются наступать в лесных массивах к югу от Крынок.

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